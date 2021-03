Jakob Lübke wird Osnabrücks erster Nachtbürgermeister.

Michael Gründel

Osnabrück. Als eine der ersten Städte Deutschlands bekommt Osnabrück einen Nachtbürgermeister. Wäre nicht gerade Corona-Krise und Dauer-Lockdown, klänge das nach einem lustigen Job. Doch nach Feiern ist in der Veranstaltungsbranche niemandem zumute – außerdem ist es verboten. Jakob Lübke hat unserer Redaktion erzählt, wie er das ändern möchte.

Jakob Lübke empfängt in seiner Wohnung, die zugleich sein Büro, sein Arbeitsplatz ist. Gitarren und anderes Equipment, alles, was ein selbstständiger Musiker so braucht, reiht sich an der Wand auf. Es ist lange her, dass er sie für ein