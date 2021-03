Einkaufen mit negativem Schnelltest: Die Stadt Osnabrück will dieses Vorhaben kurzfristig umsetzen und hat dafür grünes Licht aus Hannover bekommen.

Michael Gründel

Osnabrück. Shoppen mit negativem Schnelltest-Ergebnis: Das soll in Osnabrück bald möglich sein – trotz hoher Inzidenzwerte. Die Stadt verkündet am Freitagmorgen, dass die niedersächsische Landesregierung diesen Vorstoß unterstütze. Bereits in Kürze sollen Geschäfte und der Zoo wieder unter Auflagen öffnen können.

„Ich freue mich sehr darüber, dass sich das Land unseren Überlegungen angeschlossen hat, die offensichtlich auch andere Kommunen in Niedersachsen angeregt haben, mit intelligenten Vorschlägen auf die besorgniserregende Entwicklung der Coron