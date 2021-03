Hotelruine am Osnabrücker Rubbenbruchsee wechselt schon wieder den Besitzer

Klimaneutrale Wohnungen: Für die Bauruine am Rubbenbruchsee gibt es neue Ideen.

Wilfried Hinrichs

Osnabrück. Wohnen am Wasser, mit Wald drumherum und kurzen Wegen in die Stadt – und das alles auch noch fast klimaneutral: Aus der Bauruine am Osnabrücker Rubbenbruchsee soll eine grüne Wohnoase werden, wenn es nach den neuen Besitzern geht.

Jahrelang tat sich nichts rund um den hohlen Betonzahn am Rubbenbruchsee, doch in den vergangenen Monaten wechselten die Besitzer in beinahe atemberaubendem Tempo. Der jüngste Schritt: Eine noch zu gründende Gesellschaft wird das 4700 große