Ein Mann hat sich vor einer Frau in einem Osnabrücker Hochschulgebäude entblößt. (Symbolfoto)

Gerd Schade

Osnabrück. Am Mittwochmorgen hat ein nackter Mann in einem Toilettentrakt im Osnabrücker Hochschulgebäude an der Straße Am Krümpel eine 26-jährige Frau belästigt.

Als die junge Frau um 10.15 Uhr die Damentoilette verließ, stand plötzlich der völlig unbekleidete Mann vor ihr. Als das Opfer per Handy den Notruf wählte, zog sich der Täter laut Polizei schnell wieder an und floh aus dem Gebäude in unbeka