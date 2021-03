Unbekannter zündet Schlafsäcke und Decken von Obdachlosem in Osnabrück an

Wer kann der Polizei Hinweise zu dem Brand in der Möserstraße geben? Die Ermittler suchen Zeugen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei sucht Zeugen nach einem Brand in der Innenstadt: Dort soll ein Unbekannter mehrere Schlafsäcke und Decken eines Obdachlosen in Brand gesetzt haben. Das Feuer beschädigte auch ein Gebäude.

Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr habe der Täter die Decken in der Möserstraße angezündet, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Alarmierte Polizisten konnten den Brand mittels Feuerlöscher löschen. Die Flammen beschädigten jedoch die