Ulrich Solbach ist neuer Leiter des Gymnasiums Carolinum.

Dietmar Kröger

Osnabrück. . Stellen Sie sich vor, Sie fangen einen neuen Job an – und keiner ist da. Ganz so schlimm war es für Ulrich Solbach nicht. And dennoch: Der Start des neuen Schulleiters am Gymnasium Carolinum in Osnabrück war coronabedingt deutlich anders als üblich.

Natürlich hat Solbach an seinem offiziellen ersten Arbeitstag aus den Händen einer Vertreterin des Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Osnabrück (ehemals Landesschulbehörde) die Ernennungsurkunde erhalten. Schließlich müssen auch