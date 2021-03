Nachhaltiges Leben in der Region Osnabrück: Diese Angebote gibt es

Um mehr über das Recycling-Verhalten der Verbraucher herauszufinden, untersuchte der Club für nachhaltige Verpackungen stichprobenartig den Inhalt von Mülltonnen.

CSCP/Ramon Külpmann

Osnabrück. Der Global Recycling Day am 18. März ruft zu einem bewussten Umgang mit Plastikabfällen und mehr Recycling auf. Derzeit untersucht die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) Möglichkeiten, die Konsumenten bei nachhaltigem Verhalten unterstützen. Was man bereits machen kann und welche Projekte es in Osnabrück gibt.

"Entscheidend wird der künftige Umgang des Menschen mit den endlichen Ressourcen des Planeten sein", erläutert DBU-Generalsekretär Alexander Bonde mit Blick auf den Global Recycling Day. Dafür sei es wichtig, die "nehmen-nutzen-wegwerfen"-M