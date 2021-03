Abschied von Osnabrück: Kisten für den Umzug des Afghanischen Frauenvereins nach Hamburg packen die Vorsitzende Nadia Nashir und Praktikantin Zallanda Koshan.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Seit 1992 existiert der Afghanische Frauenverein. Zahlreiche Hilfsaktionen wurden von dem Büro aus organisiert, das zunächst bis 2007 seinen Sitz in Hagen am Teutoburger Wald hatte und seither in der Katharinenstraße in Osnabrück zu finden ist. Ende April zieht der Verein nun nach Hamburg um.

Die Stadt und der Landkreis Osnabrück sind mit dem Afghanischen Frauenverein auf vielerlei Weise verbunden. Zahlreiche Menschen aus der Region haben seine Arbeit finanziell und ideell unterstützt. Mit ihrer Hilfe konnten in dem Land am Hind