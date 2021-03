So viele Fälle wie noch nie: Neuer Corona-Höchststand in der Stadt Osnabrück

Die rasante Ausbreitung der Corona-Mutation B.1.1.7 führt zu einem stark steigenden Infektionsgeschehen: Noch nie gab es in der Stadt Osnabrück seit Beginn der Pandemie so viele aktuell Infizierte wie am 17. März.

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück hat am Mittwoch einen traurigen Rekord gebrochen: Noch nie gab es seit Beginn der Pandemie so viele aktuell mit dem Coronavirus Infizierte. Die Zahl hat damit auch den Höchstwert aus der zweiten Welle Ende vergangenen Jahres überschritten. Bei der 7-Tage-Inzidenz ist das aktuell (noch nicht) so.

Der bisherige Höchstwert wurde mit 443 aktuell Infizierten am 4. Dezember 2020 erreicht. Danach flaute die zweite Welle bis Anfang Februar wieder ab. Inzwischen ist Osnabrück mitten in der dritten Welle – und es gibt aktuell sogar noch