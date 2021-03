Stand-up-Comedian Maxi Gstettenbauer soll in diesem Simmer wieder im Büdchen auf dem Westerberg in Osnabrück auftreten.

David Ebener/Archiv

Osnabrück. In den Schubladen der Osnabrücker Konzertveranstalter schlummern einige Pläne für Open Airs. Die Agentur Hörsaal Events hat ihre Schublade schon geöffnet und stellt nun ihr Programm vor.

Schon im vergangenen Sommer hat die Osnabrücker Agentur Hörsaal Events, die von Adrien Renauldon und Daniel Klusmann betrieben wird, Comedy-Veranstaltungen am Büdchen auf dem Westerberg und am Café am Rubbenbruchsee im Einklang mit den zu d