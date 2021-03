Greensill-Skandal in Osnabrück: Aufklärung ohne Übereifer und Populismus

Sina Schuldt/dpa

Osnabrück. Das Gute in all dem Schlechten des Greensill-Skandals ist, dass Osnabrück die Aufarbeitung schnell und vorbildlich vorantreibt. Niemand ruft voreilig nach personellen Konsequenzen - und das ist auch richtig so.

Der Osnabrücker Stadtrat hat einen sehr schmerzhaften Prozess in Gang gesetzt. Binnen zehn Tagen ist es der Politik gelungen, etwas Transparenz in die Greensill-Affäre zu bringen - und das sehr sachlich und faktenorientiert, ohne Übereifer