Schulunterricht muss sicher sein, sagt der Stadtelternrat Osnabrück.

dpa/Uli Deck

Osnabrück. Der Stadtelternrat appelliert an Rat und Verwaltung, die Ausbreitung der Corona-Pandemie „mit allen verfügbaren Mitteln deutlich zu verlangsamen“.

Dass die Zahl der Neuinfektionen in Osnabrück besonders stark zunehme, könne nicht nur an dem Mitte Februar festgestellten Massenausbruch in der Eisfabrik Froneri liegen, heißt es in einer Stellungnahme des Stadtelternrats, dem knapp 50 Elt