Regionalbischöfin Birgit Klostermeier (hier ein Foto von 2017) ist bereist seit einem Jahr im Ruhestand, kann aber erst jetzt bei der Amtseinführung ihres Nachfolgers in feierlichem Rahmen verabschiedet werden.

David Ebener

Osnabrück. Die 300.000 evangelischen Christen im Sprengel Osnabrück erhalten jetzt auch offiziell einen neuen Regionalbischof. Mit einem Gottesdienst in der Marienkirche soll am Sonntag, 21. März, Friedrich Selter in sein Amt eingeführt werden. Zugleich wird seine Vorgängerin Birgit Klostermeier verabschiedet.

Der Gottesdienst mit Landesbischof Ralf Meister beginnt um 14 Uhr und wird wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Kreis gefeiert. Ein Livestream wird eingerichtet. Selters Vorgängerin Klostermeier ist bereits seit 2020 im R