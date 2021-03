Tanja Spinger leitet künftig die Kinder- und Jugendsparte am Theater

Neue Sparte, neues Gesicht am Theater Osnabrück: Tanja Spinger leitet ab der nächsten Spielzeit die Kinder- und Jugendsparte.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Der künftige Intendant am Theater Osnabrück legt mehr Gewichts aufs Kinder- und Jugendtheater. Dabei zählt er auf die Erfahrung der künftigen Spartenleiterin Tanja Spinger.

Wenn es darum geht, neue Strukturen zu schaffen, kennt Tanja Spinger sich aus. Sie hat das in Stuttgart getan, in Bremen, in Bremerhaven, und jetzt bringt sie ihren Erfahrungsschatz mit ans Theater Osnabrück. Ihre Aufgabe: Das Kinder- und J