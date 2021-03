Auto steht auf der A30 bei Osnabrück in Vollbrand

Die Feuerwehr bekämpft den Fahrzeugbrand auf der A30 bei Osnabrück.

NWM-TV

Osnabrück. Auf der Autobahn 30 bei Osnabrück ist ein Auto in Brand geraten. Ersten Meldungen der Polizei zufolge gibt es keine Verletzten.

Die Feuerwehr wurde gegen 10.40 Uhr über den Einsatz informiert. Der Wagen steht derzeit in einer Nothaltebucht zwischen den Anschlussstellen Nahne und Kreuz Osnabrück-Süd in der Fahrtrichtung Hannover in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern