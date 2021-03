Auto gerät auf der A30 bei Osnabrück in Vollbrand

Die Feuerwehr bekämpft den Fahrzeugbrand auf der A30 bei Osnabrück.

NWM-TV

Osnabrück. Auf der Autobahn 30 bei Osnabrück ist am Dienstagvormittag ein Auto in Brand geraten. Es gab keine Verletzten. Der Verkehr konnte weitgehend ungehindert weiter fließen.

Die Feuerwehr wurde gegen 10.40 Uhr über den Einsatz informiert. Der Fahrzeugführer bemerkte demnach, das mit seinem Wagen etwas nicht in Ordnung war, und steuerte ihn in eine Nothaltebucht. Dort stand der VW Golf bald in Vollbrand.