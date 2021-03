Viele Menschen im Nordwesten schnallen sich beim Autofahren nicht an

Kinder müssen im Auto besonders gesichert werden (Symbolbild).

Ramon Espelt / imago images

Osnabrück. Bei einer Kontrollwoche de Polizeidirektion Osnabrück sind zahlreiche Verstöße gegen die Anschnallpflicht entdeckt worden. Noch mehr beunruhigt die Ordnungshüter jedoch, dass Kindersitze oftmals nicht richtig gesichert sind.

Die Polizeidirektion umfasst die Regionen Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim und Ostfriesland. In diesem Gebiet kontrollierten die Beamten laut einer Pressemitteilung in der Zeit vom 8. bis zum 14. März insgesamt 2320 Fahrzeuge. In 534