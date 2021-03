Hochinzidenzkommune Osnabrück: Kritik am Hin und Her von Schulleiter und Einzelhandel

Die Geschäfte in der Osnabrücker Innenstadt wie L&T hatten nur kurz geöffnet. Ab Mittwoch dürfen Kunden nur noch vorbestellte Waren abholen.

Michael Gründel

Osnabrück. Die Freude währte nur kurz: Gut eine Woche lang nahm das öffentliche Leben in Osnabrück wieder Fahrt auf. Nun ist die Stadt als Hochinzidenzkommune eingestuft. Das hat Einschränkungen in Kitas, Schulen, im Einzelhandel, dem Zoo und Museen zur Folge. So ist die Stimmung bei den Betroffenen.

Als Wechselbad der Gefühle bezeichnet Mark Rauschen, Geschäftsführer bei L&T, die vergangenen Tage. Die Mitarbeiter und auch die Führung erlebten derzeit eine enorme Unsicherheit, was Warenbeschaffung, Personaleinteilung und generell Pl