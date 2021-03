In Osnabrück müssen Geschäfte und Zoo ab Mittwoch wieder schließen

Als "Hochinzidenzkommune" muss die Stadt die strengeren Corona-Maßnahmen umsetzen. Stadträtin Katharina Pötter ist der Ansicht, dass die Landesregierung für die Geschäfte und den Zoo mehr Spielräume erlauben sollte.

André Havergo

Osnabrück. Nicht Dienstag, sondern Mittwoch treten in Osnabrück die schärferen Corona-Regeln wieder in Kraft. Weil die Stadt als "Hochinzidenzkommune" eingestuft ist, schreibt die Landesverordnung strengere Kontaktbestimmungen vor, Shopping und Zoobesuch sind untersagt. Die Stadt setzt sich für größere Spielräume ein.

In Osnabrück ist der Inzidenzwert am Montag auf 122,2 gestiegen. Über die Konsequenzen informierte Stadträtin am Nachmittag die Presse. Video: Stadt Osnabrück ist Hochinzidenzkommune – Bedeutung und Folgen (functio