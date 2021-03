Corona am Arbeitsplatz: Mitarbeiter aus Region Osnabrück fühlt sich schlecht geschützt

Nach dem Corona-Ausbruch in einer Spedition im Kreis Gütersloh kritisiert ein Mitarbeiter, dass er und seine Kollegen nicht ausreichend vor einer Ansteckung geschützt worden seien. (Symbolfoto)

Imago Images/Christian Ohde

Osnabrück. Corona-Ausbruch in einer Spedition. Die Folgen reichen weit: Schulklassen werden in Quarantäne geschickt. Partner, Kinder, Eltern der infizierten Mitarbeiter fürchten, sich angesteckt zu haben. Viele trifft es tatsächlich. Das Schlimmste: Ein erkrankter Mitarbeiter steckt seinen 59-jährigen Vater an. Der stirbt. Und das alles, weil eine Firma im Nachbarkreis Gütersloh die Hygieneregeln gegen das Coronavirus möglicherweise zu lasch umsetzt.

Es ist ein Tabuthema. Wie sehr schützen Unternehmen ihre Mitarbeiter vor einer Ansteckung mit Covid-19? Die meisten geben sich sehr viel Mühe und halten ihr Team dazu an, die Hygieneregeln akribisch einzuhalten – schon im eigenen Interesse.