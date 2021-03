Ein 26-Jähriger ist bei der Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen verletzt worden. Vier Unbekannte haben zudem seine Geldbörse gestohlen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen Autoinsassen und zwei Männern. Einer von ihnen hatte einen Unbekannten angesprochen, der an einer Kreuzung auf die Straße uriniert hatte, heißt es von den Ermittlern. Ein 26-Jähriger, der zur Hilfe eilte, wurde verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr an der Kreuzung Kreuzung Buersche Straße /An der Rosenburg/Agnesstraße, teilt eine Sprecherin der Polizei mit. Ein 20-jähriger sei mit seinem Wagen auf der Buerschen Straße in R