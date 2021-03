Wenig Platz für Radler auf dem Osnabrücker Wall: Die größte Kritik erntet die Stadt für die Breite ihrer Radwege.

Michael Gründel

Osnabrück. Miese Noten in den Jahren 2016 und 2018 – und diesmal? Am Dienstag hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) die Ergebnisse seines Fahrradklima-Tests 2020 vorgestellt. Kriegt Osnabrück die Kurve?

Bundesweit bewerteten rund 230.000 Teilnehmer das Fahrrad-Klima in Deutschland mit der Durchschnittsnote 3,9. Osnabrück liegt darunter – und schneidet sogar noch schlechter ab als in den Jahren 2018 und 2016. Am Ende steht diesmal die