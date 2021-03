Freilaufender Hund beißt Mann in der Rehmstraße in Osnabrück

Nach einem Hundebiss ermittelt die Polizei Osnabrück wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Ein freilaufender Hund soll am Samstagmorgen in der Rehmstraße einen Mann in die Hand gebissen haben. Nun ermittelt die Polizei Osnabrück wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zum dem Hundebiss soll es gegen 9.15 Uhr am Fußgängerüberweg Rehmstraße in der Höhe der Langen Straße gekommen sein. Laut Polizei überquerte ein junges Pärchen mit seinem Hund die Straße, als plötzlich ein freilaufender Hund auf sie z