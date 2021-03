Gratis-Corona-Schnelltests in Osnabrück jetzt an fünf Tagen pro Woche

(Archivfoto)

Anna Siemer

Osnabrück. Die Nachfrage nach kostenlosen Corona-Schnelltests ist in Osnabrück weiter hoch. Die beiden Schnelltestzentren haben ihre Öffnungszeiten deshalb ausgeweitet.

Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, haben zwischen dem 15. Februar und dem 12. März in den Zentren in der Gartlage und an der Hansastraße insgesamt 12.198 Testungen stattgefunden. 42 Personen wurden positiv getestet.Die Schnelltest