Erzählt Vergnügliches aus dem Schauspielerleben: Helmut Thiele

Thiele-Neumann-Theater

Osnabrück . Literarische Leckerbissen in Cafés und Restaurants? In Corona-Zeiten undenkbar. Schauspieler Helmut Thiele erzählt nun in einem Youtube-Film vergnügliche Anekdoten aus dem Leben großer und kleiner Theatermenschen.

