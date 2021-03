Kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen: der Corona-Impfstoff Astrazeneca. (Symbolfoto)

imago images/Karsten Schmalz

Osnabrück. Lieferengpässe, angeblich tödliche Nebenwirkungen, Impfstopp in mehreren Ländern: Heftig wird über den Corona-Impfstoff von Astrazeneca diskutiert, dessen Verimpfung auch in Deutschland ausgesetzt wurde. Welche Nebenwirkungen traten in Stadt und Landkreis Osnabrück auf? Verweigern Menschen den Impfstoff?

Mehrere Länder habe sich jüngst entschieden, Impfungen mit Astrazeneca auszusetzen – zumindest für zwei Wochen. Und am Montag folgte Deutschland. Hintergrund: Nach der Impfung mit Astrazeneca waren vier Menschen an Blutgerinnseln gestorben.