Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Osnabrück hat mittlerweile an drei Tagen in Folge die 100er-Marke überschritten. Das Land Niedersachsen hatte die Corona-Verordnung am Samstag in Bezug auf Schulen und Kitas für Hochinzidenzkommunen präzisiert. Für die angekündigten Regeln im Stadtgebiet ab Montag hat das jedoch keine Auswirkungen.

"Also es bleibt dabei: ab Montag Notbetreuung", sagt Katharina Pötter, Leiterin des Osnabrücker Corona-Krisenstabs, auf Anfrage der Redaktion. Auch eine weitere Öffnung der Schulen wird es im Stadtgebiet vorerst nicht geben, bestätigt Pötte