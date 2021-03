Von der Hasestadt in die große weite Welt: Hanna Deinhard, geborene Levy, arbeitete und unterrichtete in sechs Ländern und beherrschte fünf Sprachen.

Museo Brasil

Osnabrück. In ihrer Geburts- und Schulstadt Osnabrück hielt es Hanna Levy-Deinhard nicht lange aus. Nach einem Studium in München und im Exil in Paris emigrierte sie 1937 nach Brasilien und wurde dort zu einer einflussreichen Kunsthistorikerin und -soziologin – international bekannt, aber in ihrer Heimatstadt weitestgehend vergessen.

Dabei sei der „äußere Rahmen so schön“, notierte Deinhard anlässlich eines Aufenthaltes in Deutschland 1976 in ihr Reisetagebuch. Dass sie aber „unter den Deutschen nicht leben kann“, liegt auch an den Ausgrenzungs- und Abweisungserfahrunge