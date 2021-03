Gegen die Zerstörung von Natur und Kirchen protestierten am Samstag Jannes Gurr, Generalvikar Ulrich Beckwermert und Hildegard Müller-Kohlenberg.

Michael Gründel

Osnabrück. In 50 deutschen Städten demonstrierten Aktivisten von Greenpeace am Samstag vor Kirchen gegen die Kohlepolitik der CDU in Nordrhein-Westfalen. In Osnabrück bekamen sie dabei unerwartete Unterstützung.

Es war nicht einfach, die Plakate so zu halten, dass sie lesbar waren. Hildegard Müller-Kohlenburg und Jannes Gurr von Greenpeace kämpften gegen den Wind an, konnten schließlich aber ihre Transparente entfalten. Auf einem war zu lesen, dass