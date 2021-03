Lange Schlangen gab es am Samstag kurzweilig vor H&M an der Großen Straße in Osnabrück.

Michael Gründel

Osnabrück. Schon in der kommenden Woche könnte es in Osnabrück wieder vorbei sein mit dem Einkauf per "Click & Meet". Nutzen die Menschen den Samstag noch für einen Shopping-Bummel? Wir haben uns in der Innenstadt umgeschaut.

Die Lockerungen werden wohl nur kurz andauern. Da in der Stadt Osnabrück am Freitag die Inzidenz-Zahlen für die Stadt Osnabrück mit 100,5 und Samstag mit 120,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner deutlich über der 100er-Marke lagen, wird d