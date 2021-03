An den ersten vier Besuchstagen seit Wiedereröffnung am 8. März kamen bereits 8900 Gäste in den Osnabrücker Zoo. Bis Montag sollen mindestens 4800 weitere hinzukommen.

David Ebener

Osnabrück. Raus aus dem Lockdown, rein in den Lockdown: Wegen der am Freitag auf über 100 angestiegenen 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Osnabrück droht dem Zoo ab kommendem Dienstag die nächste Zwangsschließung.

Die Entscheidung darüber falle am Montag, 15. März, teilte der Zoo am Freitagnachmittag mit. Bis dahin blieben alle Onlineanmeldungen gültig und die Tore geöffnet. Ein erneutes Besuchsverbot träfe den finanziell angeschlagenen Zoo Osnabrück