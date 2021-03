Zu früh gefreut: In Osnabrück steigt die Inzidenz und die Geschäfte werden voraussichtlich ab Dienstag wieder schließen müssen. Statt "Click & Meet" ist dann allenfalls "Click & Collect" erlaubt.

Michael Gründel

Osnabrück. Es war nur ein kurzes Frühlingserwachen: Weil in Osnabrück die Inzidenzwerte weiter steigen, wird die Stadt voraussichtlich ab Dienstag wieder die härteren Corona-Einschränkungen in Kraft setzen müssen. Also kein Shopping mehr, kein Besuch im Museum oder Zoo und strengere Kontaktbeschränkungen.

Am Freitag lag die 7-Tage-Inzidenz für Osnabrück bei 100,5, und die Tendenz weist weiter nach oben. Wenn es auch an den folgenden Tagen dabei bleibt, wird die Stadt laut Landesverordnung zu einer "Hochinzidenzkommune" erklärt, und dann müss