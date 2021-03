Das Foto zeigt Erich Maria Remarque im Kreis von amerikanischen Journalisten kurz nach seiner Ankunft mit der „Queen Mary“ in New York am 4. September 1939.

Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum

Osnabrück. Mehr als 80 Interviews mit dem Schriftsteller Erich Maria Remarque (1898–1970) sind jetzt kostenlos im Internet verfügbar.

Darauf hat die Stadt Osnabrück in einer Mitteilung aufmerksam gemacht. „An keiner Stelle äußerte Erich Maria Remarque sich so ausführlich und detailliert über sein Leben, seine Werke und seine politischen Überzeugungen wie in den zahlreiche