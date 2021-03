Sieben-Tage-Inzidenz steigt in der Stadt Osnabrück über 100

In Kindertagesstätten in der Stadt Osnabrück wird vorerst wieder nur eine Notbetreuung angeboten. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Das Landesgesundheitsamt Niedersachsen hat am Freitag die neuen Inzidenzwerte veröffentlicht. Die Stadt Osnabrück hat die kritische 100er-Marke überschritten. Das hat laut Landesverordnung unmittelbar Auswirkungen auf Kitas und Schulen.

Es ist knapp, aber am Anfang steht die 100: Laut Landesgesundheitsamt liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tagen Stand Freitag in der Stadt Osnabrück bei 100,5. Bereits am Vortag war der W