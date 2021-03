Osnabrücker Landrätin Kebschull in ZDF-Talkshow: Kritik an Maskenaffäre

Anna Kebschull wurde bei der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner zugeschaltet und lieferte sich mit Schauspieler Ralf Moeller ein verbales Scharmützel zu mangelnden Corona-Schutzimpfungen.

Screenshot: Fays

Osnabrück. Die Osnabrücker Landrätin Anna Kebschull (Grüne) hat am Donnerstagabend in der ZDF-Talkshow von Maybrit Illner die Maskenaffäre scharf kritisiert: In der ersten Welle hätten die Kliniken in der Region gemeldet: "Wenn wir morgen keine Maske haben, dann wissen wir nicht, wie wir weitermachen sollen." Wenn Politiker sich in so einer Situation persönlich bereichern, sei das für sie unvorstellbar.

Die nach Berlin zugeschaltete Anna Kebschull spielte in der Sendung auf die fragwürdigen Geschäfte der Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU) und Georg Nüßlein (CSU) mit Corona-Schutzmasken an. Die Landrätin des Landkreises Os