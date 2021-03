Greensill-Skandal: 50 bohrende Fragen und erste Konsequenzen in Osnabrück

Sondersitzung des Finanzausschusses. Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und Finanzchef Thomas Fillep (von links) mussten sich den bohrenden Fragen der Ratsmitglieder stellen.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Wer trägt die Verantwortung für den Verlust von 14 Millionen Euro durch den Greensill-Skandal? Der Finanzausschuss hat am Donnerstagabend die Finanzexperten der Stadt stundenlang in die Mangel genommen. Ein Ergebnis: Osnabrück will nie wieder solche Geschäfte machen.

Das Vertrauen verloren?Sachliche Aufklärung - darum ging es in dieser wohl historischen Sondersitzung des Finanzausschusses. Doch sie begann sehr persönlich: Mit einer persönlichen Erklärung von Volker Hänsler, dem Leiter der Finanzabteilun