Inzidenz nähert sich in der Stadt Osnabrück der 100 – was droht, wenn die Marke geknackt wird?

Wie entwickeln sich die Sieben-Tage-Inzidenzen in Stadt und Landkreis Osnabrück weiter? Die Frage dürfte in den kommenden Tagen und Wochen entscheidend sein.

Foto: dpa / Grafik: noz.de

Osnabrück. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Stadt Osnabrück in den vergangenen Tagen wieder gestiegen. Am Donnerstag liegt der Wert nur knapp unter 100. Was passiert, wenn er weiter steigt? Eine Übersicht, welche Auswirkungen dies auf die Corona-Regeln für Kontakte, Kita, Schule, Handel, Kultur und Sport hätte.

Die Regeln lauten wie folgt: Liegt eine kreisfreie Stadt oder ein Landkreis bereits seit längerem bei einer Inzidenz über 100, dann gilt die betroffene Region als "Hochinzidenzkommune". Gibt es zu einem späteren Zeitpunkt in einem Landkreis