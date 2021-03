Inzidenz in der Stadt Osnabrück am Samstag erneut über 100 – was passiert nun?

Derzeit ist das Shoppen per "Click & Meet" in Osnabrück erlaubt - das Foto stammt vom Freitag, 12. März. Das könnte sich aber bald ändern.

Michael Gründel

Osnabrück. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in der Stadt Osnabrück wieder gestiegen. Am Samstag, 13. März, liegt der Wert am zweiten Tag in Folge über 100. Was passiert in den nächsten Tagen? Eine Übersicht, welche Auswirkungen dies auf die Corona-Regeln für Kontakte, Kita, Schule, Handel, Kultur und Sport haben kann.

Die Regeln lauten wie folgt: Liegt eine kreisfreie Stadt oder ein Landkreis bereits seit längerem bei einer Inzidenz über 100, dann gilt die betroffene Region als "Hochinzidenzkommune". Gibt es zu einem späteren Zeitpunkt in einem Landkreis