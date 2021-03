Wird es in der Innenstadt bald wieder leerer? Derzeit ist das Shoppen per "Click & Meet" in Osnabrück erlaubt. Das könnte sich aber wieder ändern.

Michael Gründel

Osnabrück. Die 7-Tage-Inzidenz ist in der Stadt Osnabrück erneut gestiegen. Am Mittwoch, 17. März, lag der Wert am sechsten Tag in Folge über 100. Seitdem gelten weitere Einschränkungen im Stadtgebiet. Eine Übersicht, welche Auswirkungen dies auf die Corona-Regeln für Kontakte, Kita, Schule, Handel, Kultur und Sport hat.

Auch am Mittwoch, 17. März, hat die Inzidenz in der Stadt Osnabrück weiter zugelegt und liegt bei 152,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag mit 135,6 nochmals kräftig gestie