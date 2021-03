Hurra, es ist ein Bachelor! Neues Hebammen-Studium an der Hochschule Osnabrück

Ab 2023 müssen alle Hebammen in Deutschland ein duales Studium absolvieren. In Osnabrück startet der erste primärqualifizierende Studiengang in Hebammenwissenschaft im Wintersemester 2021/22.

Colourbox.de/Petro Feketa

Osnabrück. Bald müssen alle angehenden Hebammen in Deutschland studieren. Zum Wintersemester 2021/22 startet an der Hochschule Osnabrück der duale Bachelor in Hebammenwissenschaft.

Er zählt vielleicht zu den ältesten Berufen der Welt – und trotzdem ist er ein Novum in der Hochschullandschaft: der Beruf der Hebamme. Kaum eine andere Tätigkeit erscheint auf den ersten Blick so sinnstiftend, wie Menschen den Start ins Le