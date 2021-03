Das umstrittene Internetportal Scoperty liefert geschätzte Immobilienpreise, die für jedermann einsehbar sind.

imago images/Imaginechina-Tuchong

Osnabrück. Die Internetplattform Scoperty schätzt den Wert fast aller Wohnimmobilien in Deutschland mittels öffentlicher Daten und macht diesen für jedermann einsehbar. Auch die Häuser in der Region Osnabrück sind bewertet worden. Was sagen Experten dazu? Und was kann der Eigentümer gegen die Veröffentlichung unternehmen?

Nach eigenen Angaben erfasst die Internetplattform mehr als 35 der insgesamt 40 Millionen Wohnimmobilien in Deutschland – auch die in der gesamten Region Osnabrück. Ziel sei es, Verkäufern und Kaufinteressenten eine gemeinsame Plattform zu