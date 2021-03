So viele Ergebnisse in Corona-Schnelltestzentren der Region Osnabrück waren positiv

Aktuell sind elf Schnelltestzentren im Landkreis Osnabrück in Betrieb. Am Montag kommt ein weiteres in Bad Laer dazu.

Jörn Martens

Osnabrück. Ab Ende der Woche gibt es im Landkreis Osnabrück zwölf Corona-Schnelltestzentren in verschiedenen Kommunen. Einzelne Infektionen mit dem Virus sind seit der Inbetriebnahme sowohl in der Stadt als auch im Landkreis bereits erkannt worden.

In der Zeit vom 20. Februar bis 8. März wurden bislang 5299 Tests in den Zentren gemacht, berichtet Landkreis-Sprecher Burkhard Riepenhoff auf Anfrage. "Bisher wurden dabei 89 positive Schnelltestergebnisse an den Gesundheitsdienst gemelde