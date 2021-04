Maximilian Longwitz (links) und Melanie Hagedorn haben die Pumpstation in Sutthausen mit Hilfe ihrer Nachbarschaft neu gestaltet.

Claudia Sarrazin

Osnabrück . Zwei Nachbarn, eine Idee – und ganz viel Unterstützung: So lässt sich das gemeinsame Corona-Projekt von Melanie Hagedorn und Maximilian Longwitz im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen umschreiben. Die beiden Künstler verschönerten die Pumpstation der Stadtwerke Georgsmarienhütte im Dütetal.

Nicht besonders groß, aber auch nicht gerade hübsch, sondern zweckdienlich und funktional – so lässt sich die Pumpstation beschreiben, die am Rande einer Wiese nahe der Düte vor der Nachbarschaft Am Knochenhof steht. Daraus muss sich d