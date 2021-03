Impfpanne in Osnabrück: Ministerium verortet Fehler im Impfzentrum selbst

Vor dem Impfzentrum am Schlosswall hatten am frühen Sonntagmorgen 109 Senioren vor verschlossenen Türen gewartet, weil sie zu einer falschen Uhrzeit eingeladen wurden. Laut Sozialministerium lag die Ursache im Impfzentrum selbst.

Michael Gründel

Osnabrück. Nach der Impfpanne in Osnabrück, durch die am Sonntagmorgen rund 100 über 80-Jährige eine Stunde lang vor dem geschlossenen Impfzentrum warten mussten, hat das Sozialministerium die Ursache ausgemacht. Ein technischer Fehler im Terminportals des Landes Niedersachsen sei auszuschließen, hieß es am Mittwochabend aus Hannover.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit: "Wir bedauern sehr, dass am vergangenen Sonntag viele Seniorinnen und Senioren auf ihre Impfung vor dem Impfzentrum der Stadt Osnabrück warten mussten." Der Grund