Im Ramadan ertönt in Osnabrück auch dieses Jahr wieder der Ruf des Muezzins

Ein Imam beim Gebetsruf, dem sogenannten "Adhan". Er soll immer zum Freitagsgebet zum zweiten Mal in Folge in Osnabrück öffentlich ausgerufen werden dürfen. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Wie schon im vergangenen Jahr wird in Osnabrück auch während des Ramadan 2021 der Gebetsruf der Muezzins in der Nähe von sechs Moscheegemeinden über Außenlautsprecher zu hören sein. Die Stadt war vorzeitig informiert worden und begrüßte das Anliegen. Anders als im Vorjahr wird der "Adhan" jedoch nur freitags erklingen.

Anfang März hatten sich die muslimischen Gemeinden in Osnabrück an die Stadtverwaltung gewandt, um auch in diesem Jahr den Gebetsruf während des Fastenmonats Ramadans vom 13. April bis 12. Mai öffentlich hörbar machen zu können. Dafür bedar