Hannah Pötter (links) und Klara Bruns haben untersucht, wie sich die Nitratkonzentration in Gewässern reduzieren lassen könnte.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Zahlreiche Kinder und Jugendliche aus Osnabrück haben in diesem Jahr beim Nachwuchswettbewerb "Jugend forscht" mitgemacht. Die Sieger auf Regionalebene treten nun zum Landesentscheid an. Vor allem eine Schule kann Erfolge vorweisen.

Mit vier Regionalsiegern und zahlreichen weiteren Preisträgern kann das Gymnasium "In der Wüste" in Osnabrück stolz auf den diesjährigen Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" in Lingen zurückblicken. Die Nachwuchswissenschaftler