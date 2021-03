Freuen sich über die neuen T-Shirts: Jan, Josie und Leonie (vorne von links) aus der 5a, hinten Max Assmann (Kaffeepartner) und Förderschulrektor Benno Schomaker.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Neuer Look an der Montessori-Schule: Ab sofort können die 246 Schüler Poloshirts in einem einheitlichen Design tragen. Möglich wurde die Anschaffung durch eine Spende des Osnabrücker Unternehmens Kaffee Partner in Höhe von 2500 Euro.

Für Benno Schomaker sind die schwarzen Kurzarm-Hemden mit gelbem Aufdruck ein „sichtbares Zeichen der Zusammengehörigkeit“, resümierte der „Kapitän“ und Direktor der Osnabrücker Förderschule bei der kleinen feierlichen Übergabe.Auf der Fron