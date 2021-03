Die Läden dürfen mit Terminvereinbarung wieder öffnen und locken damit die Menschen wieder zurück in die Osnabrücker Innenstadt.

Michael Gründel

Osnabrück. Seit Montag dürfen die Läden über "Click and Meet" wieder Kunden empfangen. Was erst nach "Shoppen nach Stundenplan" klingt, gestaltet sich in der Realität jedoch um einiges freier und spontaner. Wir haben uns das bunte Treiben in der Innenstadt angeguckt und nachgefragt, wie die Geschäfte den Neustart erleben.

Die Innenstadt erwacht aus ihrem Winterschlaf: Hinter nahezu jedem Schaufenster brennt Licht und Schilder bewerben die "Click and Meet"-Möglichkeiten. Menschen bummeln mal zu zweit, mal mit der Familie durch die Straßen – auf dem Weg zum ve