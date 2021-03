Sturmtief Klaus bringt nicht nur starken Wind mit, sondern auch Regen. (Symbolfoto)

Bernd Thissen/dpa

Osnabrück. Es wird ungemütlich: Sturmtief Klaus soll laut Vorhersagen des Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem in Norddeutschland für schwere und in Spitzen orkanartige Böen sorgen. Auch die Region Osnabrück könnte am heutigen Donnerstag betroffen sein. Es gibt eine entsprechende Vorabinformation auf eine mögliche Unwetterlage ab dem Vormittag.

"Der erste Sturm des Jahres steht vor unserer Haustür", heißt es in einer Nachricht des DWD von Mittwoch auf Twitter. Die Meteorologen haben dazu eine Karte mit der Sturmgefahr für den heutigen Donnerstag veröffentlicht. Darauf is