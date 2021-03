Fridays for Future Osnabrück ruft zum Streik auf

Auch im September 2020 schloss sich sich Fridays for Future Osnabrück dem „Global Strike Day“ an. Es fanden Aktionen im Schlossgarten und ein anschließender Demozug statt. (Archivfoto)

Archiv/Michael Gründel

Osnabrück. Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises ruft Fridays for Future Osnabrück für Freitag, 19. März, zu einem Streik auf. Er soll um 10.30 Uhr am Theatervorplatz beginnen und anschließend in eine Demonstration münden.

Die Ortsgruppe schließt sich damit der weltweiten Aktionen im Rahmen des „Global Strike Day“ an, heißt es in einer Mitteilung. Fridays For Future fordert erneut, das Klima weltweit stärker zu schützen und das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Es b